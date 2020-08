Botte in tre round al mare fra ternani e sambenedettesi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La vacanza al mare lungo la riviera delle Palme finisce al pronto soccorso. Colpa, probabilmente di qualche bicchiere di troppo e di una movimentata serata in discoteca, con parole grosse. Sta di fatto che, come riferisce RivieraOggi, attorno alle 5.30 di mattina del 6 agosto un cittadino di San Benedetto del Tronto ha chiamato i Carabinieri poichè dalla propria abitazione sentiva e vedeva un paio di gruppi di giovani che facevano schiamazzi e si inseguivano tra loro per insultarsi a vicenda. Da una parte ragazzi ternani, dall’altra appunto i truentini, tutti più che maggiorenni, una decina complessivamente.

Da una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, il confronto verbale, le cui cause scatenanti sono in corso di accertamento, è rapidamente degenerato scaturito in una colluttazione con calci e pugni in mezzo alla strada coi ternani hanno riportato ferite al volto ma anche in altre parti del corpo. Una volta raggiunto autonomamente l’ospedale, hanno affermato di essere stati aggrediti intorno alle 4 del mattino da un gruppo di altri giovani del posto, in due distinti round.

Il primo sarebbe finito con la chiamata delle forze dell’ordine e con il dileguamento dei ragazzi alla fista dei lampeggianti. I ternani sarebbero corsi via ma secondo quanto hanno raccontato ai militari, i sambenedettesi li avrebbero seguiti fino alla loro abitazione presa in affitto, addirittura tentando di sfondare la porta. Anche in questo caso l’arrivo dei carabinieri ha messo in fuga gli aggressori.

Al momento non risultano denunce e provvedimenti (potrebbero arrivare nelle prossime ore), i carabinieri indagano sulla vicenda, che ha scosso ancora una volta il sonno di molti residenti e turisti con anche il pericolo di conseguenze ancora più gravi. Al vaglio dei militari le testimonianze raccolte e le immagini della videosorveglianza posizionata al centro di San Benedetto.