Botte alla moglie fino a sottometterla, scatta codice rosso per un orvietano

ORVIETO – I carabinieri di Orvieto hanno allontanato da casa un sessantaduenne del posto, su ordine del gip di Terni, per il reato di lesione personale aggravata in ambiente domestico. Dall’attività d’indagine scaturita dalla querela della moglie è emerso che l’uomo, incensurato, aveva assunto, da un paio d’anni, comportamenti violenti nei confronti della donna, di fatto ponendola in uno stato di permanente soggezione tale da rendere insostenibile la convivenza. La consorte,coetanea, dopo un’aggressione avvenuta nei giorni scorsi, che le aveva cagionato lesioni refertate con 7 giorni di prognosi dai sanitari del locale ospedale, sì è così rivolta ai Carabinieri: gli esiti delle indagini, coordinate dalla Procura ternana nell’ambito del protocollo previsto dal cosiddetto ‘codice rosso’, hanno consentito di adottare la citata

misura, eseguita ieri dai militari orvietani.