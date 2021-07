Borse di studio per chi ha perso un genitore a causa del Coronavirus o si ritrova in crisi

PERUGIA – Otto borse di studio per altrettanti studenti che hanno perso un genitore a causa del Coronavirus o con famiglie che fanno i conti con gli impatti economici dell’emergenza sanitaria. A finanziarle la Camera di Commercio dell’Umbria che per tendere la mano ai figli di lavoratori autonomi o titolari di imprese individuali ha stanziato 11.200 euro per contribuire con 2 mila euro ciascuna per le quattro borse di studio destinate agli universitari e 800 euro l’una per gli assegni che verranno consegnati a quattro studenti che frequentano i corsi di Istituto tecnico superiore.

Borse di studio In particolare, gli studenti per poter accedere all’aiuto devono aver vissuto prematuramente il lutto per la scomparsa di un genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale con sede nella regione. Ammessi anche gli studenti che hanno la mamma o il papà che ha perso o sospeso l’attività lavorativa in Umbria nel corso del 2020 o che lo scorso anno ha fronteggiato una diminuzione del 30 per cento del fatturato sul 2019, anche in questo caso il genitore deve lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale con sede in Umbria.

L’obiettivo “L’obiettivo del nostro bando, cofinanziato da Unioncamere nazionale, è di sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alle categorie sociali più fragili, che si trovano in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza Covid-19”, ha detto Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, che con una nota ha spiegato che la domanda va presentata via pec (cciaa@pec.umbria.camcom.it) dal 19 luglio al 10 agosto con il modello predisposto e insieme alla autocertificazione e documentazione disponibile a www.umbria.camcom.it. Per maggiori informazioni è disponibile la mail orientamento@umbria.camcom.it o i numeri di telefono 075 5748267-237 0744 489262.