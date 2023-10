Bonus natalità 2023, in Umbria via alle domande per il contributo da 500 euro

PERUGIA – L’erogazione di un contributo economico ‘una tantum’ da 500 euro per ogni figlio/a nato/a tra il 1°ottobre del 2022 ed il 30 settembre 2023. Si tratta del bonus natalità 2023 in Umbria: scatta da oggi, lunedì 30 ottobre, la possibilità di presentare domanda. I fondi a disposizione sono 500 mila euro e fanno capo alla Regione. C’è tempo fino al 19 novembre per farsi avanti.