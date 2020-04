Bonus alimentari a Terni: più di mille domande in Comune, al via la consegna

TERNI – La direzione Welfare dell’assessorato comunale ai servizi sociali di Terni venerdì ha iniziato la consegna dei primi bonus alimentari. Con la collaborazione della Guardia Nazionale Ambientale sono state consegnate a domicilio, nel rispetto della riservatezza, le prime 126 buste contenenti i bonus per altrettante famiglie che li avevano richiesti. Dalla pubblicazione dell’avviso sono già oltre 1000 le domande pervenute ai Servizi sociali, che ora le stanno esaminando, valutando il loro contenuto e incrociando i dati a disposizione. Nei prossimi giorni proseguirà la consegna dei bonus che potranno essere spesi negli esercizi commerciali la cui lista è pubblicata nel sito web del Comune di Terni. “Ringrazio i dipendenti dei Servizi sociali – scrive l’assessore al Welfare Cristiano Ceccotti – per il grande lavoro che stanno svolgendo e le associazioni la cui collaborazione si dimostra sempre più strategica in questa emergenza”.