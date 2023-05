Bonaccini a Terni: “Il centro-destra ha certificato fallimento. Governo sta distruggendo sanità”

TERNI – Il presidente del Pd Stefano Bonaccini ospite a Terni all’Hotel Michelangelo a sostegno del candidato Josè Maria Kenny.

Affondo secco sul centro-destra che non ha ricandidato il sindaco Latini puntando su Masselli: “Quando governi una città e non ricandidi il sindaco uscente, certifichi il tuo fallimento, altrimenti lo ricandidi. Questo credo che a Terni debba far riflettere tutti, al di là di come votino”.

Sulla sanità

Tema caldo dell’incontro la sanità e Bonaccini non si risparmia: “Sono preoccupato per l’Umbria, ma in generale per tutto il Paese sul tema sanità pubblica. Il Governo ha riportato il rapporto spesa pubblica-Pil sotto il 7% e scenderà ancora: questo è inaccettabile perchè anche sotto la pandemia si era cresciuti di 12 miliardi sul fondo sanitario nazionale. Ora con l’inflazione, quel poco che ci danno, lo tolgono con la sinistra. Inutile mettere fondi del Pnrr per strutture sanitarie di vario tipo se poi mancano medici ed infermieri. Stanno tagliando dove c’era sanità pubblica, come in Umbria dove c’era una grande tradizione. Penso che anche chi ha votato a destra e non è ricco debba preoccuparsi per le liste di attesa che si allungano e per il fatto che se non hai soldi non sai quando toccherà a te”