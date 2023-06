Bombe d’acqua, esondano Tescio e Topino: ospedale allagato, due famiglie evacuate

NOCERA UMBRA- Ondata di maltempo Umbria. Nel pomeriggio una bomba d’acqua ha interessato il comune di Assisi. Il comando dei vigili del fuoco ha dirottato quasi tutte le partenze sul luogo dell’intervento. L’evento metereologico è stato improvviso e violento seppur interessando una zona limitata.

La perturbazione è iniziata intorno alle 19 ed ha colpito inizialmente la parte in collina del comune. La zone maggiormente colpite sono le località Ponte Grande e Pian della Pieve. Il maltempo ha colpito anche l’ospedale di Assisi, con il reparto di radiologia allagato, con i vigili del fuoco che sono intervenuti per ripristinare la situazione.

Il Fiume Tescio è esondato ma ancora non è stimabile l’area interessata.

Nocera Umbra e Valtopina

Allagamenti in particolare a Nocera Scalo, dove è caduta caduta pianta che ha interrotto la Flaminia in prossimità del passaggio a livello.

Il fiume Topino è esondato in località Ponte Rio di Valtopina, situazione che ha provocato l’evacuazione di due famiglie. Sempre nella zona di Nocera scalo è stato recuperato un camper parcheggiato nel piazzale dello stabilimento causa allagamento.

Nella stessa zona, l’esondazione del Topino ha portato via una roulotte e una cisterna di gasolio andando a fermarsi sotto al ponte della ferrovia e interrompendo la linea Roma – Ancona, tratta già in difficoltà nella giornata. Sul posto i Vigili del fuoco di Gaifana, il sindaco di Valtopina e il tecnico delle ferrovie.