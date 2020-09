Bomba d’acqua su Terni, sottopassi allagati (VIDEO)

Fra le 18.30 le 19.20 si è abbattuto un violento temporale, con grandinata sulla città di Terni. Un temporale di fine estate violentissimo, che ha colto di sorpresa i ternani e che ha creato non pochi problemi alla circolazione. I sottopassi della città ovviamente, sono quelli che hanno risentito maggiormente di questa situazione, ma anche le strade hanno avuto problemi. Le immagini che qui vedete, girate da un utente della rete, si riferiscono a Borgo Rivo, ma la situazione è stata particolarmente difficile in diverse strade non solo a Terni Nord ma in tutta la città.