Bollo automobile, non ci sono sanzioni o maggiorazioni se si paga entro settembre

PERUGIA – La Regione Umbria in questi giorni sta inviando, attraverso l’Aci, delle note di per ricordare agli utenti che non abbiano già precedentemente provveduto al pagamento, che a seguito della sospensione adottata dalla Regione, con l’articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2020, numero 4, è possibile pagare il bollo auto senza sanzioni e maggiorazioni entro il 30 settembre 2020 per tutte le scadenze comprese tra il primo marzo e il 31 luglio di quest’anno. A seguito dell’emergenza pandemica, infatti, la Regione Umbria – ricorda l’ente – ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti della tassa automobilistica regionale ordinaria da eseguire nel periodo sopra indicato. I versamenti sospesi vanno fatti, in un’unica soluzione, entro il 30 settembre, senza sanzioni e interessi, attraverso i consueti canali, evitando così successive azioni di recupero del tributo, che comporterebbero maggiori oneri da corrispondere.