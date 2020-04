Boccardo a Campi di Norcia, affondo al Governo: “Felici per Genova ma i terremotati sono stati dimenticati”

NORCIA– Durissimo affondo del presidente della Conferenza Episcopale Umbra ed Arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignor Renato Boccardo che durante il pellegrinaggio con Messa nelle zone più signficative della Diocesi, in un video da Campi di Norcia lamenta lo stallo nella situazione dei terremotati: “Sono qui a testimoniare la vicinanza a questa gente che sta affrontando una doppia prova”, spiega.

Poi attacca: “Non nascondo che ho provato amarezza e delusione, l’altro giorno, sentendo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dire agli abitanti di Genova, in occasione del completamento dei lavori di ricostruzione del Ponte: vi avevamo detto che non vi avremmo lasciati soli e oggi siamo qui a testimoniarlo. Vorrei ricordare che anche in queste terre, che stanno vivendo il doppio dramma Cronavirus e dopo sisma , hanno sfilato le più alte autorità ripetendo: non vi lasceremo soli. Sono passati quasi quattro anni e tutto è praticamente fermo, le macerie sono ancora tutte qui, 1700 persone sono ancora fuori casa, senza contare Preci e Cascia, i cantieri sono fermi,