Blind sfida Achille Lauro: l’Umbria sogna l’Eurovision 2022 (ma per San Marino)

MILANO – Dal Festival di Sanremo più volte tentato e mai centrato alla possibilità concreta di sfidare Mahmood e Blanco al prossimo Eurovision Song Contest in programma a Torino dal 10 al 14 Maggio.

Blind, il rapper originario di Ponte San Giovanni terzo classificato lo scorso anno ad X Factor è stato infatti annunciato questa mattina come uno dei 10 finalisti di diritto di “Una voce per San Marino”. il concorso organizzato per la prima volta da San Marino RTV, l’emittente pubblica del Titano, consorziata Rai, insieme alla Media Evolution ed al sottosegretariato di stato al Turismo della Repubblica di San Marino.

Blind quest’anno aveva già preso parte a Sanremo Giovani senza però superare l’audizione finale della RAI.

Avversari illustri

La line-up prevede per Blind avversari di spicco. Il più famoso è Achille Lauro. Il cantautore romano, reduce da Sanremo 2022 sarà in gara nella finale del 19 Febbraio al Teatro di Dogana per cercare di staccare il biglietto per Torino ed andare a disputare un derby italiano con i vincitori dell’ultimo festival.

In gara anche Valerio Scanu, già vincitore di Sanremo nel 2009; Ivana Spagna; Matteo Faustini (in gara a Sanremo fra i giovani nel 2020); l’ex tronista Francesco Monte; un inedito trio composto dalla progressive rock band dei Deshedus e due giganti della musica italiana ovvero Tony Cicco (batterista della Formula 3) ed Alberto Fortis; oltre a produzioni internazionali: il dj turco di nazionalità olandese leader delle charts europee Burak Yeter (che sarà accompagnato dal cantante romagnolo Alessandro Coli) e la cantante spagnola Cristina Ramos. A questi si aggiungono i sammarinesi Miodio, primi rappresentanti del Titano ad Eurovision nel 2008, in gara insieme a Fabry & Labuse.

Il cast della finale si completerà con 9 artisti che usciranno dalla finale della categoria emergenti, in programma il 17 e 18 febbraio sempre a Dogana. A decidere chi sventolerà il bicolore a Torino (nella semifinale del 12 maggio, sperando poi di esibirsi il 14 in finale) sarà una giuria di cinque professionisti del mondo della musica e dello spettacolo. Fra loro, già annunciata la cantante danese Susanne Georgi, nome noto del pop anni 90 e rappresentante di Andorra (il Paese dove vive) all’Eurovision nel 2009.

“Una voce per San Marino” sarà trasmessa in diretta il 19 febbraio alle 21 si San Marino RTV, canale 831 DTT e condotta da Jonathan Kashanian, volto noto del fashion e di Mediaset e Senhit, la cantante bolognese due volte rappresentante sammarinese all’Eurovision.

E.Lom.