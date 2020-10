Blind, il duro dal cuore tenero di Ponte San Giovanni incanta X Factor 14

PERUGIA – Si presenta come un duro (“Io quando canto non guardo in faccia a nessuno e se voglio qualcosa vado dritto e me la prendo”) e nel video di presentazione non fa certo una dichiarazione d’amore alla sua Ponte San Giovanni, definita ‘un postaccio’ ed ‘un carcere’ poi però quando canta, col suo pop leggero, si scioglie.

E ancora di più, scoppiando in un pianto liberatorio, quando i giudici Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli gli danno quattro si. Franco Rujan, ventenne perugino, in arte Blind, ha eseguito un suo inedito, “Cuore nero” ” scritto quando la mia ragazza mi ha lasciato” ed ha conquistato tutti. Nonostante qualche imprecisione nel canto, più di una a dire il vero, ed un testo da perfezionare. Ma la freschezza e la genuinità della sua proposta hanno colpito. Ora per lui il passaggio ai bootcamp.

Un bel traguardo per il trapper umbro, che all’età di 16 anni si presentava al pubblico con il brano “Sotto sti palazzi” (che oggi sfiora le 400mila visualizzazioni) raccontando la dura realtà della periferia in cui è cresciuto e a mano a mano ha sfornato brani interessanti dimostrando talento e fame, tanto da essere notato anche da svariate case discografiche e organizzatori di eventi e da ritrovarsi ad aprire alcuni concerti di artisti famosi nel panorama italiano come Izi, Rkomi, Tedua, DrefGold e altri. C’è stato poi un periodo di alti e bassi successivamente al brano “Brava Gente” (che ha confermato la sua ambizione con oltre 400mila views) ma a quanto pare, oggi, è pronto a riconfermarsi ed a rispolverare il suo modo di fare musica.