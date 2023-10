Bisoli castiga la Ternana, il Brescia passa di misura al Liberati

TERNI – Passa il Brescia al Liberati. Le Rondinelle vincono 1-0 ed è un successo meritato soprattutto per quello che la Ternana ha mostrato cioè niente nel primo tempo e poco più del nulla nella ripresa. Decide Dimitri Bisoli, giustiziere delle Fere con il Brescia che resta imbattuto.

Le scelte

Lucarelli non cambia. Favilli recupera ed è in campo dall’inizio al fianco di Raimondo, con Falletti in mediana. Celli in difesa preferito a Mantovani e Sorensen. Nel Brescia Jallow al posto di Paghera in mediana.

Primo tempo

Si comincia al piccolo trotto. Il Brescia mostra ottima organizzazione e la Ternana come al solito fatica, anche se conquista due corner nei primi 12′. Il Brescia è il primo ad affacciarsi in area, con un colpo di testa di Bjarnason che va alto di poco. Il terzo angolo della Ternana lo conquista Favilli che riceve dal limite, entra in area e si gira, non riuscendo però a buttarla dentro: sull’azione che segue, la palla sfila per tutta la porta ma nessun rossoverde riesce a colpire.

Al 24′ gran contropiede del Brescia con Bianchi che lascia sul posto la difesa rossoverde, Iannarilli respinge, poi sulla ribattuta di Bjarnason il portiere si supera. A seguire, ancora da corner, Capuano salva sulla linea liberando l’area da un pallone vacante. Al 38′ contropiede rossoverde lanciato da Raimondo, poi azione sull’asse Casasola-Favilli, Raimondo si produce in una rovesciata che va fuori di un niente. Nel finale contropiede del Brescia con Bianchi che dal limite calcia e trova la respinta con il corpo di Iannarilli.

Secondo tempo

La ripresa parte col Brescia in avanti e una punizione conquistata da Moncini e non sfruttata da Van de Looi. A seguire Bjarnason sfiora il vantaggio, con un tiro che va alto di un niente. Ternana in grande difficoltà: il Brescia affonda come lama nel burro e al minuto 8, il contropiede di Bianchi, concluso con un fallo in area di Celli non vale il rigore solo perchè l’attaccante era in fuorigioco. Al 18′ contropiede delle Fere: Falletti per Raimondo che chiude il triangolo con palla rasoterra e tiro di Falletti respinto da un difensore. Ancora un contropiede di Falletti al 21′, fermato con la forza dai difensori bresciani.

Con la Ternana proiettata in avanti, segna il Brescia al minuto 24: Bisoli è lasciato tutto solo ed ha il tempo di cambiare piede e coordinarsi, prima di metterla sull’angolo lontano con l’esterno. Al 30′, mentre la Ternana si appresta a fare un cambio, l’arbitro è chiamato dal Var: rosso a Capuano per un intervento a martello di Moncini. Finale con Sorensen centravanti, ma stavolta la mossa della disperazione non sortisce effetto.

Il tabellino

TERNANA(3-5-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Celli; Casasola (13’st Favasuli), Luperini (38’st Sørensen), Labojko (13’st Mantovani), Falletti, Corrado; Favilli (13’st Pyyhtiä), Raimondo (30’st Dionisi). A disp: Brazão, Lucchesi, Travaglini, Marginean, Txus Alba, De Boer, Distefano All.Lucarelli.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Adorni, Mangraviti; Jallow (20’st Dickmann), Van de Looi (20’st Paghera), Bisoli, Huard (20’st Galazzi); Bjarnasson; Bianchi (30’st Olzer), Moncini (37’st Borrelli) A disp.: Andrenacci, Riviera, Maccherini, Fogliata, Besaggio, All. Gastaldello.

ARBITRO:Bonacina di Bergamo (assistenti: Peretti-Rocca IV Ufficiale Scatena)

VAR: Maggioni di Lecco AVAR: Camplone

MARCATORI: 24’st Bisoli (B)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. 4.575 (di cui 1.987 abbonati, 2000 bambini gratis, e 271 ospiti) Incasso: 29.247 (Rateo abbonati 12.504,44).. Espulso: 30’st Capuano (T) per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Labojko (T), Papetti (B), Paghera (B). Calci d’angolo: 4-4. Recupero: 1’pt 7’st