Bisca a base di poker e cocaina chiusa dalla Finanza: arrestato il gestore, sei indagati

CITTA’ DI CASTELLO – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Perugia hanno scoperto una sala da gioco abusiva, all’interno della quale i giocatori non mancavano di fare uso anche di droghe. La sala, operante all’interno di un circolo ricreativo, aveva attirato l’attenzione dei colleghi di Città di Castello, che avevano notato come diverse autovetture fossero parcheggiate per lungo tempo fuori dal circolo, che aveva le finestre opportunamente oscurate con dei pannelli.

Sequestro I militari, una volta entrati all’interno dell’edificio, hanno sorpreso i biscazzieri seduti al tavolo, intenti a giocare una partita di poker. A corredo di tutto ciò, sono state rinvenute diverse sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, ketamina e cocaina, già suddivise in dosi, con tanto di strumentazione per il confezionamento ed il consumo. La droga è stata sequestrata e per il gestore del circolo, è scattata la misura degli arresti domiciliari. Altre 6 persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria. Tutti i presenti sono stati sanzionati, inoltre, per il mancato rispetto delle disposizioni a contrasto della diffusione del Covid.

Chat Le indagini hanno permesso di appurare come le serate fossero organizzate tramite l’utilizzo di una chat, denominata “Circolo vizioso”.