Bimba di tre anni scompare senza lasciare tracce: scattano le ricerche

FOLIGNO – Martedì pomeriggio una bimba di tre anni è scomparsa nella zona di Capodacqua (Foligno). La notizie è stata confermata dai carabinieri, che insieme ai poliziotti, pompieri e volontari della Protezione civile, stanno battendo la zona palmo a palmo. Non sono note al momento in quali circostanze la piccola, che avrebbe tre anni, si sarebbe allontanata dall’ora di pranzo. Nella zona si sono portati numerosi uomini e le ricerche a tappeto sono in corso, coordinate dai carabinieri. A supportare il lavoro delle squadre a terra anche un elicottero dei pompieri.