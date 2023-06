Bevagna, tragico incidente stradale: perde la vita una donna

BEVAGNA – Sabato mattina a Bevagna una ciclista di 71 anni, di nazionalità francese, è morta nello scontro con un’auto, una Jeep condotta da un turista straniero. Il sinistro è avvenuto in via Properzio, dove si sono subito portati gli operatori del 118 e la polizia Locale bevanate. Purtroppo inutili i soccorsi prestati alla donna, la cui salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli agenti hanno eseguito i consueti rilievi per appurare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Foligno per gli accertamenti del caso.