Bevagna, terminata la riqualificazione di piazza Garibaldi

BEVAGNA – L’inaugurazione è in programma per sabato 29 aprile. È in quel giorno che avverrà ufficialmente la riconsegna di piazza Garibaldi alla città di Bevagna. Un giorno di festa per tutta la comunità, che potrà così riappropriarsi di uno dei suoi ‘biglietti da visita’ più importanti. Già, perché piazza Garibaldi è uno degli accessi principali al centro storico del borgo umbro. Entrando a Porta Cannara, cittadini e turisti potranno godere di una piazza dal volto completamente nuovo, realizzata nel rispetto del contesto in cui è situata. I lavori hanno interessato anche vicolo e Salita San Francesco, via Terme Romane e via Crescimbeni: una serie di interventi che restituiranno a Bevagna un’immagine ancor più bella.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali (ore 16), per sabato è in programma una tavola rotonda (ore 16.30) dal titolo “Piazza. Forma e Memoria” alla quale interverranno tecnici e professionisti del settore. Il pomeriggio proseguirà con l’inaugurazione vera e propria (ore 19) dei rinnovati spazi urbani, anticipata alle 18 dal concerto della banda musicale “Città di Bevagna”. Alle 19.30 si proseguirà poi con lo spettacolo “Quadri Teatrali” realizzato dagli studenti del liceo scientifico “Marconi” di Foligno con il teatro “San Carlo”, per la regia di Giacomo Nappini Casuzzi. Seguirà “A riveder le stelle” della compagnia Agape Teatro di Bevagna con regia di Davide Gasparrini. I rinnovati spazi urbani hanno ottenuto un importante finanziamento legato agli eventi sismici del 1997 (D.g.r. 1259/2007 – Piano infrastrutture). “È un’inaugurazione a cui teniamo in modo particolare – spiega Annarita Falsacappa, sindaco di Bevagna -. Il percorso è partito nel 2020 con la realizzazione dei progetti, poi si è passati ai lavori, conclusi con circa due mesi di anticipo rispetto al crono programma. Da sempre l’area è stata considerata come un luogo di passaggio, ma questi interventi gli hanno donato una fisionomia di vera e propria piazza”.