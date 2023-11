Bevagna, la polizia locale salva diciassette cagnolini abbandonati

BEVAGNA – Gli operatori della polizia locale di Bevagna, a seguito della segnalazione di un passante, hanno soccorso 17 cuccioli di cane di circa due mesi, abbandonati vivi in tre cartoni lungo via Piscinale, sulla strada comunale di Torre del Colle. I cuccioli, impauriti e affamati, dopo aver ribaltato i cartoni dove erano stati lasciati, si trovavano a bordo della strada con pericolo per sé stessi e per i mezzi in transito. Messi in sicurezza, è stata successivamente contattata la polizia veterinaria che ha provveduto al trasporto degli animali al Servizio veterinario di Foligno della Usl 2.