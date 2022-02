Bettona, prenota una vacanza in riviera romagnola e viene truffata: due denunce

BETTONA – I carabinieri di Assisi hanno denunciato un uomo e una donna residenti fuori regione per aver raggirato una signora di Bettona che, l’estate scorsa, aveva accredito la somma su una carta ricaricabile indicata dai fantomatici proprietari dell’appartamento, salvo poi non averne più notizie. L’abitazione vicino al mare, in cui la vittima avrebbe voluto trascorrere una settimana a settembre, era stata trovata sui social, dove i truffatori avevano postato l’annuncio con foto. Tuttavia, una volta incassata la caparra entrambi erano spariti, così come il post che proponeva l’alloggio vacanziero. La signora di Bettona è stata quindi costretta a rivolgersi ai carabinieri che, dopo sei mesi, sono riusciti a identificare la coppia e a denunciarla per truffa.