Beth Orton a ‘Moon in june’, data unica italiana per la cantautrice in concerto a Passignano

Orton

Vincitrice del BRIT Award e due volte candidata al Mercury Prize, Beth Orton è una delle voci più uniche, eteree e affascinanti del Regno Unito. Nell’arco di tre decenni, il suono della Orton è mutato più volte, a partire dalle prime collaborazioni con i Chemical Brothers, Andrew Weatherall e William Orbit, fino a diventare una pioniera di un trip-hop elettronico e woozy. Nel corso dei suoi sei album, la Orton rifiuta categoricamente le etichette, passando da una narrazione sommessa e folkloristica a uno sperimentalismo esoterico oscuro e cupo. Attraverso tutte queste diverse esplorazioni sonore, Beth rimane una cantautrice straordinariamente evocativa, collaborando con musicisti diversi come il leggendario musicista folk Bert Jansch e il duo noise elettronico di Bristol Fuck Buttons.

Festival

Quello della cantautrice inglese è quindi il secondo grande nome internazionale del festival Moon in June, dopo il già annunciato arrivo in Umbria di Patti Smith, che in duo acustico sarà protagonista domenica 26 giugno all’interno dello scenario della Rocca Medievale di Castiglione del Lago (ore 21, prevendite attive su www.ticketone.it e www.boxol.it) con l’intimo “An evening of poetry and music”. Festival che quindi anche quest’anno ripete, allargandosi ancora di più, l’esperienza itinerante con concerti in varie location del Trasimeno, dopo la conferma del consueto e immancabile palco naturale dell’Isola Maggiore. Moon in June è realizzato con il sostegno della Regione Umbria, dei “Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo” e di 6 Comuni del territorio lacustre (Tuoro, Castiglione del Lago, Passignano, San Feliciano, Panicale, Città della Pieve).