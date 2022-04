Benevento-Ternana, Lucarelli: “Ce la giochiamo, ma sarà una gara movimentata”

TERNI – La Ternana di Cristiano Lucarelli scende in campo domani alle 18 al Vigorito di Benevento contro i giallorossi. Il tecnico ha parlato soltanto attraverso un videomessaggio diffuso dal club, che qui vi riassumiamo:

“La condizione della squadra è buona, soprattutto in relazione a come abbiamo vissuto le ultime sfide, non ci possiamo lamentare. La squadra sta bene, è vogliosa di onorare il campionato e fare il proprio dovere fino in fondo per arrivare a provare a centrare l’obiettivo, anche se è difficile dopo la settimana scorsa. Però dobbiamo costruire la mentalità secondo la quale ogni volta che si va in campo, lo si fa per vincere”.

Dell’avversario dice: “Il Benevento ha una rosa fortissima in ogni reparto, diventa difficile fare una valutazione fra titolari e riserve. Si sta giocando le chances di promozione quindi sarà una giornata movimentata. Il campionato è livellato verso l’alto… Mimmo Di Carlo mi disse ad inizio stagione: “Dobbiamo fare le squadre forti per salvarci”. Ed aveva ragione. L’anno prossimo sarà ancora più livellato visto le squadre che saliranno e quelle che non sono riuscite a salire”.