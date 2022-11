Beffa per il Gubbio in Coppa Italia: il Padova vince al 90′ e passa il turno

PADOVA– Amarissima beffa per il Gubbio che esce dalla Coppa Italia sconfitto al 90′ a Padova ed esce dalla coppa Italia agli ottavi.

Poche occasioni nel primo tempo: De Marchi è apre le danze, mandando a lato. l 9′ va via sulla destra Terrani e prova il tiro di destro volante, Di Gennaro in tuffo sventa il pericolo. Al 13′ altra insidia quando Gasbarro serve in area Gagliano che tenta il tiro di destro radente in diagonale, Di Gennaro è costretto di nuovo a distendersi in tuffo e respingere la sfera a mano aperta. Al 20′ un filtrante in area di Radrezza per Bifulco che carica il tiro di sinistro radente da distanza ravvicinata, Di Gennaro è ancora reattivo e questa volta in tuffo si salva in calcio d’angolo.Gagliano sfiora il gol alla mezzora ed è l’ultima cosa rilevante del primo tempo, col Gubbio che prima del riposo entra due volte in area, senza troppa convinzione.

Nella ripresa il primo a rendersi pericoloso è Cretella, poi al 15′ Spina crossa in area per la testa di Vazquez, incornata centrale, para Zanellati. Al 19′ prova il tiro potente Cretella dal limite, Di Gennaroin tuffo respinge.

Al 38′ azione pericolosa del Gubbio dalla fascia destra arriva una palla interessante che taglia tutta l’area di rigore, Vazquez non ci arriva di pochissimo. Poi la beffa: Radrezza pennella un corner da sinistra in area dove sbuca Monaco che di testa incorna angolato e la palla va in rete.

Il tabellino

PADOVA (3-4-2-1): Zanellati; Germano(29′ st Zanchi), Monaco, Calabrese; Terrani( 26′ st Jelenic), Busellato(1′ st Cretella), Radrezza, Gasbarro; Gagliano(26′ st Ghirardello), Bifulco; De Marchi. A disposizione: Fortin, Valentini, Belli, Ceravolo, Dezi, Vasic, Bacci, Curcio, Miccoli, Franchini, Beccaro. All. Caneo

GUBBIO (3-5-1-1): Di Gennaro; Tazzer, Signorini(1′ st Bontà), Redolfi; Morelli, Francofonte(13′ st Spina), Rosaia(1′ Bonini), Vitale(21′ st Arena), Semeraro; Bulevardi(21′ st Toscano); Vazquez. A disposizione: Meneghetti, Corsinelli, Di Giuanni, Portanova. All. Braglia

Arbitro: Milone di Taurianova (assistenti: Sicurello-Restaldo IV Ufficiale: Milone)

Marcatori: 45′ st Monaco

Note:Ammoniti: Rosaia, Redolfi, Gasbarro, Caneo , Zanchi, Toscano. Angoli: 3-2. Recupero 1′pt 4′ st