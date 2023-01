Baustelle in concerto a Carsulae: il ritorno della band passa anche per l’Umbria

TERNI – Sono andati subito sold out i concerti che nei prossimi mesi porteranno il gruppo nei principali club d’Italia. Ma ora c’è anche l’annuncio del tour estivo. E l’Umbria non poteva mancare, grazie alla rassegna Suoni Controvento che arricchisce così il suo cartellone 2023. E in una location d’eccezione come Carsulae, il 5 agosto. Dopo cinque anni d’attesa, uscirà infatti il prossimo 14 aprile per Bmg “Elvis”, il nuovo album dei Baustelle, anticipato dall’uscita del singolo “Contro il mondo”, già in rotazione in radio e sulle piattaforme streaming. La formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi si prepara quindi a tornare anche dal vivo, con un tour nei club a maggio che è già tutto esaurito, e con quello estivo appena annunciato che non sarà da meno. Biglietti disponibili da venerdì 20 gennaio.