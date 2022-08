Batterio nell’acqua: vacanze in Grecia da incubo per 27 studenti ternani

TERNI – La vacanza sognata, per festeggiare il diploma appena preso si trasforma in un incubo per 27 studenti ternani, messi ko da una forma batterica che ha portato loro febbre – per qualcuno addirittura 40 gradi e violentissima tosse che a dieci giorni dalla comparsa dei sintomi qualcuno non ha ancora smaltito. Ne riferisce il Corriere dell’Umbria.

Il fatto

Il gruppo di ragazzi si trovava in vacanza a Corfù, in Grecia, ma sintomi simili sono stati riscontrati anche da chi si trovava nella vicina Zante. Il tampone Covid al quale si sono sottoposti dopo la comparsa di tosse e febbre ha dato esito negativo e così i ragazzi si sono recati in farmacia, dove sono stati informati della presenza di un batterio nell’acqua, presente da tempo “al quale l’organismo dei residenti si è abituato, mentre nei turisti causa questo tipo di effetti”.

Al rientro in Italia, i sintomi e l’ipotesi hanno trovato riscontro: i ragazzi avevano ancora i sintomi ed una di loro è stata anche ricoverata per la gravità degli stessi.