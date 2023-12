Tragedia nel pomeriggio di sabato. Un sessantasettenne di Bastia Umbria, Giannino Ricci, ex dipendente Isa, è morto mentre giocava a calcetto con amici un campetto di quartiere in via Sicilia – zona Primo Maggio.

Sgomento in città per la morte – inutili i soccorsi del 118 – per un uomo in buona salute, che giocava a calcetto tutti i sabati. La causa del decesso sarebbe un malore improvviso che lo ha colpito durante la partita. Lascia la moglie e due figli