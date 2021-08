Bastia Umbra, calci e pugni per una fidanzata contesa, chiuso per 15 giorni il Country Cafè

BASTIA UMBRA- Serrande abbassate per due settimane per il Country Club, noto locale di Bastia Umbra. Lo ha deciso il questore di Perugia Antonio Sbordone in relazione agli episodi di rissa che si sono verificati nei giorni scorsi all’interno e all’esterno del locale. Una storia di tradimenti e fidanzata contesa finita alle mani fra un gruppo di folignati ed uno di perugini.

Tra l’altro, sono state elevate anche delle sanzioni amministrative per non aver rispettato i protocolli di sicurezza relativi al covid. All’interno del posto sarebbero avvenute delle serate danzanti tipici da discoteca, cosa attualmente vietata per via della pandemia da covid-19.

Gli episodi di rissa segnalati sarebbero cominciati all’interno del locale e sulla base di questi elementi è stato emesso un rigoroso provvedimento. Il Questore ritiene sia pericoloso per la sicurezza pubblica. Il provvedimento del Questore è stato notificato al responsabile dell’esercizio. Il locale è già noto alle cronache cittadine per gli episodi accaduti la scorsa estate quando un ragazzo morì nel parcheggio vicino al locale, in seguito a una rissa.