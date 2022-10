Bastia Umbra, violenta rissa al palio di San Michele: quattro denunciati

I poliziotti hanno immediatamente allertato i sanitari del 118 per le cure del caso. Successivamente, le due vittime dell’aggressione – entrambe trentenni – hanno sporto querela. Gli investigatori, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e agli elementi raccolti nell’ambito di alcune perquisizioni domiciliari, sono riusciti a risalire all’identità di tre dei partecipanti alla rissa, tutti di origine albanese – due di 19 anni e uno di 25 – noti alle forze di polizia. Ulteriori indagini hanno permesso di appurare che anche una delle vittime aveva partecipato attivamente alla colluttazione. Per questi motivi le quattro persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata. Sono in corso le indagini finalizzate alla identificazione degli altri coinvolti.