Bastia Umbra, tre giovani svaligiano negozio di alimentari: in manette

BASTIA UMBRA – Tre trentenni sono stati arrestati nella notte appena trascorsa con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni di un piccolo commerciante di Bastia Umbra. I ladri sono stati fermati in auto poco dopo il colpo e dalla perquisizione è spuntata una tovaglia utilizzata come sacco all’interno del quale sono stati recuperati un migliaio di euro di prodotti alimentari e bevande restituiti al titolare del minimarket di Bastia, che già all’inizio settembre aveva subito un furto del tutto analogo. I tre, due sono italiani e uno extracomunitario, sono stati arrestati e ristretti nelle rispettive abitazioni di Assisi e Bastia in attesa della convalida.