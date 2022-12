BASTIA UMBRA – Le forze dell’ordine li hanno raggiunti dopo che a bordo di una macchina avevano tentato di eludere il controllo. Li hanno trovati nervosi e da un primo esame sull’identità si è scoperto che hanno tutti precedenti irregolarità con i documenti per il soggiorno. Devono rispondere all’obbligo di firma come misura alternativa all’intrattenimento al centro di Permanenza e rimpatrio. Uno dei tre risulta non avere rispettato l’obbligo per cui da Roma è scattata una nota di rintraccio al fine della sua immediata espulsione. All’interno dell’auto, inoltre sono stati trovati arnesi per lo scasso, come tronchesi e martello, poi guanti, una torcia e anche prodotti alimentari che non risulteranno negli scontrini in loro possesso. Devono rispondere di furto aggravato, ricettazione, possesso di chiavi alterate e oggetti atti ad offendere. Gli oggetti, verosimilmente utilizzati per la commissione di atti illeciti, sono stati sottoposti a sequestro. I generi alimentari, invece, sono stati restituiti al titolare del supermercato.