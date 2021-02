Bastia Umbra, si fingono turisti ma spacciano cocaina: arrestati e condannati

BASTIA UMBRA – Spacciano nella zona del centro fieristico di Bastia Umbria. Sono stati arrestati in flagranza di reato i due uomini di 34 e 32 anni visti spacciare di sera nell’area già tenuta sotto stretto controllo dalla polizia per una raffica di atti vandalici. I due di nazionalità albanese erano presenti in Italia con un visto turistico e sono stati trovati in possesso di quasi 800 euro in contanti, mentre il clienti a cui hanno ceduto la cocaina, un 38enne di Bastia Umbra, ha consegnato spontaneamente 1,2 grammi di coca, risultati puri al 90 per cento. Entrambi arrestati i due sono già comparsi davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e li ha condannati a quattro e sei mesi di carcere, oltre alla multa di mille e 1.400 euro e quella per Covid da 533 euro. Secondo i poliziotti i due nelle ultime settimane si erano appropriati di fatto della gestione di uno dei maggiori traffici di cocaina a Bastia Umbra.