Bastia Umbra, sequestrata villa con piscina da mezzo miliardo

BASTIA UMBRA – Nella mattina di ieri, la Guardia di Finanza ha sequestrato, con contestuale confisca, una villa con piscina a Bastia Umbra, del valore di mezzo milione di euro, posseduta illecitamente da un pluripregiudicato perugino. L’attività investigativa prende spunto dal costante monitoraggio eseguito periodicamente a carico di quei soggetti, socialmente pericolosi, dimoranti nella Regione Umbria nei confronti dei quali promuovere l’applicazione di idonee misure di prevenzione. L’azione ha visto unite Polizia e Fiamme Gialle ed ha permesso l’individuazione del soggetto, con un lunghissimo profilo criminale, specializzato nella commissione di reati di truffa, insolvenza fraudolenta, furto e ricettazione nonché già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

La situazione I finanzieri hanno ricostruito la situazione economica, reddituale e patrimoniale del proposto e del relativo nucleo familiare convivente, che ha permesso di individuare una sperequazione tra i redditi dichiarati, l’attività economica svolta ed il patrimonio immobiliare acquisito, ritenuto di ingiustificata provenienza. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Perugia, Sezione Misure di Prevenzione, all’esito della proposta della locale Procura della Repubblica basata sull’esito dei minuziosi accertamenti svolti. Successivamente, saranno assegnati all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per essere poi affidati alle forze dell’ordine, ovvero a quei soggetti, associazioni, cooperative, Comuni, Province e Regioni, in grado di restituirli alla cittadinanza, tramite servizi, attività di promozione sociale e lavoro.