Bastia Umbra, scontro tra auto e furgone, che poi si ribalta: un ferito

BASTIA UMBRA – Un incidente si è verificato lunedì mattina nella zona industriale. Nei pressi di un incrocio, in via dei Tigli, si sono scontrati un furgone e un’auto, con il primo che, probabilmente nella manovra tentata per evitare l’incidente si è cappottato su un fianco. Violento l’impatto tra la Fiat 500 x e il camioncino che trasportava prodotti alimentari congelati. L’auto si è schiantata frontalmente contro il camioncino, riportando danni particolarmente ingenti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Assisi. Una persona ha riportato ferite lievi.