Bastia Umbra, stop al passaggio a livello: Rfi costruisce cavalcavia e rampe

BASTIA UMBRA – Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, ha reso noto che “in coerenza con quanto previsto dalla convenzione stipulata con Regione Umbria e Comune di Bastia Umbra, ha avviato l’iter per l’indizione di una Conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera che sostituirà il passaggio a livello di Bastia Umbra, posto al km 21+252 della linea ferroviaria Foligno-Terontola”. Saranno realizzati un cavalcaferrovia e relative rampe di raccordo alla strada regionale 147 Assisana che collega la Ss75 ai capoluoghi comunali di Bastia Umbra e di Assisi. Rfi ha già trasmesso il progetto definitivo a luglio scorso agli Enti coinvolti per una valutazione preliminare. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’intervento è di circa 8,8 milioni di euro, finanziato da Rfi e Regione Umbria.