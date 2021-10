Bastia Umbra, rissa a calci e pugni in discoteca: locale chiuso per trenta giorni

L’intervento della polizia

A seguito di numerose chiamate ai numeri di emergenza, sul posto è intervenuta la squadra volante del commissariato di Assisi che si è trovata difronte a più di 500 ragazzi, molti dei quali in evidente stato di alterazione alcolica. Il bilancio è stato di tre feriti, in modo non grave. Nella giornata di venerdì il personale del commissariato in collaborazione con la divisione di polizia amministrativa della questura di Perugia ha dato esecuzione ad un nuovo provvedimento di chiusura del locale (dopo un analogo stop nella scorsa estate) per 30 giorni.