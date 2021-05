Bastia Umbra, ricattato dopo una videochiamata con una donna nuda: denunciato giovane di 21 anni

BASTIA UMBRA – E’ stato ricattato dopo una videochiamata con una donna che si è mostrata completamente nuda, un uomo di 35 anni che si è rivolto ai carabinieri della stazione di Bastia Umbra spiegando di essere stato raggirato. Dopo una serie di indagini i militari hanno denunciato il presunto responsabile dell’accaduto, un giovane di 21 anni originario della Costa d’Avorio, incensurato, dimorante da tempo in provincia di Milano.

La vittima La vittima ha raccontato ai carabinieri – riferisce l’Arma – che tutto era cominciato con una richiesta di amicizia su un social network da parte di un’avvenente donna. Subito dopo aver accettato l’amicizia è arrivata una videochiamata in cui l’interlocutrice si mostrava nuda e in atteggiamenti intimi. Dopo alcuni secondi la chiamata si è interrotta ed è arrivato un video in cui si vedevano sia la donna sia la vittima entrambi nudi – circostanza falsa poiché il trentaciquenne ha riferito di avere inquadrato soltanto il proprio volto – con la richiesta di 5.500 euro, dietro minaccia di divulgare il video.

Trattativa E’ iniziata così una vera e propria trattativa in chat, con la richiesta di diversi importi da versare su carte prepagate. In questa fase sarebbe stato inviato un fermo-immagine del video alla moglie della vittima. Alcuni giorni dopo altre foto personali sarebbero state diffuse sui profili social di suoi parenti e amici. A quel punto l’uomo ha denunciato tutto ai carabinieri. I reati di cui è ritenuto responsabile il giovane indagato sono tentata estorsione e diffusione illecita di video sessualmente espliciti, secondo la recente normativa a tutela del web e dei social network.