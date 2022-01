Bastia Umbra, parrucchiere lavora senza green pass: multa e negozio chiuso

BASTIA UMBRA – Provvedimento di chiusura per cinque giorni a carico di un parrucchiere con attività a Bastia Umbra. I poliziotti, impegnati in una raffica di controlli sul rispetto delle norme anti contagio, hanno chiesto al lavoratore di esibire il certificato verde, ma l’artigiano è rimasto sorpreso e, dopo aver ammesso di non averlo, ha anche spiegato di non essere al corrente dell’obbligatorietà per la sua categoria di disporlo per lavorare. Una svista, questa, che gli è costata cara: a suo carico è scattata la multa di 400 euro e la chiusura dell’attività. Dal 20 gennaio i clienti di parrucchieri, centri estetici e analoghi, potranno essere accolti soltanto se in possesso almeno del green pass base, ossia quello rilasciato dopo un tampone molecolare o un testa antigenico.