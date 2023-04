Bastia Umbra, novantenne si aggira spaesato: recuperato dagli agenti che evitano il peggio

BASTIA UMBRA – Gli agenti della Polizia di Assisi, su segnalazione pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato, sono intervenuti domenica intorno alle ore 21 a Bastia Umbra per la presenza di un anziano che si aggirava disorientato in direzione Basitola. A segnalare quanto stava accadendo è stata una donna che è rimasta in costante contatto telefonico con l’operatore della sala radio, riuscendo a fornire le coordinate esatte relative alla posizione e agli spostamenti dell’uomo.

Segni di difficoltà

Giunti sul posto, gli agenti hanno avvicinato il 94enne chiedendogli se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. Apparentemente disorientato, non è riuscito, però, a fornire una risposta chiara agli operatori, mostrando subito evidenti difficoltà. Gli agenti, a quel punto, hanno contattato il personale del 118 che, poco dopo, è intervenuto sul posto. Dopo le prime cure, è stato quindi accompagnato dai poliziotti presso la propria abitazione e affidato alle cure dei familiari. Grazie alla segnalazione di una cittadina e al tempestivo intervento degli agenti è stato possibile fornire un aiuto concreto al signore in difficoltà.