BASTIA UMBRA – Purtroppo è morto dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva Zaim Jacay, l’operaio di 56 anni caduto venerdì mattina da una scala a Bastia Umbra. Il decesso, al termine degli accertamenti di rito, viene confermato dai sanitari dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia. Il 56enne era cascato mentre stava lavorando in un negozio di Ospedalicchio, dove era stato mandato per riparare un’infiltrazione d’acqua. Jacay, nato in Albania e da molti anni in Italia, abitava nella frazione di Palazzo di Assisi insieme alla moglie Majlinda e ai due figli Ilklid e Jori.