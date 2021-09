Bastia Umbra, maxi tamponamento sulla SS75: un morto, la figlia è gravissima

BASTIA UMBRA – Maxi tamponamento venerdì mattina lungo la SS75 Centrale Umbra ad Ospedalicchio di Bastia, in direzione Foligno. Sono sette i veicoli coinvolti nell’incidente a catena: lo scontro più grosso è quello fra un’auto accartocciata centrata da un furgone.

C’è sicuramente un morto, un sessantanovenne folignate residente a Perugia, la cui figlia ventenne è stata trasportata in codice rosso al Santa Maria della Misericordia: erano all’interno dell’auto colpita dal furgone. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La strada è chiusa e i mezzi in transito deviati sulla viabilità ordinaria. Lunghe code fino a Perugia per chi si immette in direzione Foligno, ma rallentamenti anche nell’altro senso di marcia.