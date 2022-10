Bastia Umbra, giovane aggredito a calci e pugni fuori da un locale: arrestati i responsabili

BASTIA UMBRA – Due persone sono state arrestate dalla polizia nell’ambito delle indagini seguite ad un violenta aggressione ai danni di un cittadino moldavo avvenuta lo scorso 1 luglio nei pressi di un locale pubblico di Bastia Umbra. Si tratta di un albanese di 28 anni e di un italiano di 23. Sono in corso le ricerche di un terzo presunto aggressore. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Capanne, in esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Perugia, per i reati di lesioni personali aggravate in concorso. Secondo le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Assisi, i tre giovani, alla presenza dei clienti del locale, improvvisamente e senza alcun apparente motivo hanno colpito il cittadino moldavo ripetutamente con pugni e calci, poi sono fuggiti a bordo di un’ auto.

Portato al Pronto soccorso

Allertati i soccorsi, il giovane moldavo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, dove gli sono state diagnosticate gravi lesioni su varie parti del corpo e fratture alla mandibola. Le indagini, coordinate dalla procura di Perugia, hanno consentito di identificare i tre giovani, già indagati in passato per reati di percosse, danneggiamento, ricettazione, lesioni, rissa e minacce a pubblico ufficiale. Ricostruita l’ intera vicenda, viste la gravità dell’ episodio e la pericolosità dei presunti responsabii, la procura ha chiesto e ottenuto la misura cautelare in carcere.