Lo scontro aveva coinvolto diverse persone, fra le quali sette subito identificate dagli agenti del commissariato di Assisi. Alcuni giovani coinvolti erano anche rimasti feriti e su quanto successo sono ancora in corso accertamenti per identificare altri partecipanti alla rissa. Analogo provvedimento, per la durata di un anno, è stato adottato nei confronti di un ventinovenne, per un episodio simile, avvenuto in uno locale di Rivotorto di Assisi, nella notte del primo novembre. All’esito dei riscontri, l’attività è stata chiusa dal questore per 10 giorni.