Bastia Umbra, bimbo cade dal balcone la zia lo afferra e lo salva

BASTIA UMBRA – Un vero e proprio salvataggio in extremis. Un bimbo di 18 mesi è caduto dal balcone di un palazzo, a Bastia Umbra. Il fatto è accaduto martedì mattina in zona Conservone. Il piccolo si è salvato perché di sotto c’era la zia che ha assistito alla scena e lo ha afferrato al volo. Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato il piccolo al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Ricoverato in osservazione nel reparto di pediatria, sta bene e non risulta in pericolo di vita.