Bastia Umbra, 39enne sorpresa a rubare al supermercato: aveva la borsa piena di capocollo

BASTIA UMBRA – E’ stata soppressa a ruba 100 euro di capocollo al supermercato. Una donna di 39 anni è stata denunciata per furto dai carabinieri chiamati dal personale del negozio di Bastia Umbra per i movimenti sospetti che la donna stava compiendo tra scaffali e banco frigo. Quando ha superato la barriera delle casse è stata fermata e in borsa effettivamente i carabinieri le hanno trovato generi alimentari per circa 100 euro, principalmente pezzi del salume tipico. La donna di nazionalità rumena aveva già precedenti di polizia ed è stata denunciata per furto dai militari che hanno anche chiesto il foglio di via obbligatorio dal comune di Bastia Umbra.