Bastia, rientra in Italia con falso nome per spacciare cocaina: arrestato con più di mezzo etto

Incensurato e irregolare

A quel punto si è tentato di risalire al domicilio del soggetto, che era incensurato e irregolare in Italia, e le forze dell’ordine sono quindi giunti in un’abitazione alla periferia di Perugia. Qui sono state trovate 62 dosi già confezionate di cocaina e 3 mila euro in contanti, che sono stati sequestrati. Da ulteriori accertamenti, infine, è emerso che il pusher aveva cambiato nome nel proprio paese d’origine e che lo scorso anno aveva rimediato un divieto di rientro in Italia per 5 anni. Ai polsi dell’uomo sono scattate la manette per spaccio e violazione della misura.