Basta mezza Ternana per battere l’Ascoli: decide Palumbo nel primo tempo

TERNI – La Ternana torna a sorridere, anche se a denti un po’stretti. Una rete di Palumbo nel primo tempo consente ai rossoverdi di centrare la seconda vittoria dell’era Andreazzoli e scrollarsi di dosso il momento negativo. Ma il blackout a inizio ripresa ha rischiato di vanificare tutto.

Le scelte

Andreazzoli sceglie una difesa a tre con Sorensen, Mantovani e Diakitè centrali rilanciando Ghiringhelli esterno con Corrado. Solo panchina per Falletti. Nell’Ascoli l’ex Gondo al fianco di Dionisi.

Primo tempo

Partipilo è veloce ma impreciso. Sbaglia subito un buon pallone all’inizio, poi al 17′, ne ha un’altro: colpo di tacco di Favilli a liberare l’attaccante, il cui tiro è però telefonato. L’Ascoli risponde con un tiro di Dionisi che va alto di poco, poi al 27′ la Ternana segna, ancora sull’asse Favilli-Palumbo: il primo crea, il secondo conserva e trasforma in rete chiudendo il contropiede. Al 34′ Partipilo buca sulla destra. Arriva sul fondo e mette in mezzo per Agazzi, tiro respinto. poi prima del riposo altre due occasioni, una con Favilli, che si vede annullare il gol per un fuorigioco di partenza di Partipilo e poi Agazzi a botta sicura manda sopra la traversa.

Secondo tempo

Altro giro, altro gol mangiato da Partipilo, al minuto 7: palla morbida di Agazzi per il barese, che che parte sul filo del fuorigioco e calcia al volo in girata, alto. Al 12, batti e ribatti in area rossoverde, Gondo arriva al tiro, palla in corner. Poi sale in cattedra Iannarilli. Paratissima al 17′ sulla punizione bianconera, sarà solo la prima di una seerie.

Al 27′ Favilli innesca Palumbo che calcia da posizione defilata. Tiro fuori dallo specchio. Risponde l’Ascoli con una gran giocata di Dionisi che Iannarilli respinge con un colpo di reni, poi dopo un tiro alto di Adjapong, ancora Iannarilli si supera in uscita su Mendez.

Il tabellino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sørensen, Mantovani; Ghiringhelli, Agazzi (37′ st Coulibaly), Di Tacchio, Corrado; Palumbo (K, 44′ st Paghera); Partipilo (37′ st Pettinari), Favilli. A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Falletti, Bogdan, Martella. All.:Andreazzoli

ASCOLI(3-5-2): Leali; Simic (31′ st Re), Botteghin, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Eramo (1′ st Giovane), Caligara (20′ st Lungoyi), Falasco; Dionisi (K), Gondo (36′ st Mendes). A disp.: Guarna, Baumann, Donati, Falzerano, Bidaoui, Tavcar, Bellusci, Lo Scalzo. All.: Cristian Bucchi

Arbitro: Irrati di Pistoia (assistenti: Vecchi-Massara IV Ufficiale Scarpa)

VAR Banti di Livorno, AVAR: Longo

Marcatore: 27’pt Palumbo

Note: Giornata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 5.489 (di cui 1.723 abbonati e 1.166 ospiti) Sørensen, Mantovani, Favilli, Di Tacchio, Partipilo e Corrado (T.); Giovane, Simic, Re e Adjapong (A.) Calci d’angolo: 1-10. Recupero: 2’pt 5’st. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli