Bassetti: “Il lavoro è importante quanto la salute: su questo mi accaloro”

Chi non ha lavoro Uno dei temi trattati nell’intervista è stato quello del lavoro in vista della ripresa post Covid-19. “Il lavoro non può rimanere uno slogan perché io lo paragono alla salute, che non è un accessorio – ha sottolineato il presidente della Cei –. La salute è la persona stessa e così il lavoro. Io qui mi accaloro perché lo dico col cuore. Se un giovane viene e dice: “ho 30 anni, non lavoro, sono disoccupato, non ho prospettive, non mi posso fare una famiglia”, vuol dire che abbiamo messo una persona in congelamento. È una responsabilità grande perché questa persona, che oggi ha 30-35 anni, è quella che dovrà sostenerti quando sarai anziano. Ma se la gente non lavora, domani chi pagherà le pensioni? Non pensiamo abbastanza al caos che questa situazione genera. Politici, sindacati, istituzioni varie e anche la Chiesa, per ciò che le compete – ha auspicato il cardinale –, devono concentrare tutta la loro attenzione sul lavoro. La Pira diceva che sono due le cose indispensabili: il pane e la Grazia. Il pane è la casa, il lavoro, la salute, la scuola. E la Grazia è la dimensione soprannaturale dell’uomo, specie nella preghiera”.

Comunione e sinodalità nella Chiesa Alla domanda sul recente documento pastorale dei Vescovi umbri dopo l’Assemblea ecclesiale di Foligno dell’ottobre scorso, il cardinale Bassetti ha risposto definendolo “un bel segno di speranza per camminare insieme. La sinodalità – ha ricordato – non vuol dire solo essere sulla stessa strada, ma essere anche in sintonia con la mente e col cuore. Dobbiamo abbattere il clericalismo che, purtroppo, c’è ancora nella nostra Chiesa. Come se fosse una realtà dove tutti ci si debba spartire dei ministeri o una parte della ‘torta’. No, no, non è così: siamo tutti chiamati a servire e quindi il criterio della Chiesa non è il clericalismo ma quello della comunione e della sinodali”.

A questo importante documento post Assemblea ecclesiale, La Voce ha dedicato il servizio di apertura-approfondimento del numero in edicola sempre questo fine settimana.