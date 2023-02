Basket, uno spoletino in Nazionale 30 anni dopo Brunamonti: Pozzecco chiama Cappelletti

SPOLETO– Convocazione storica per il basket umbro. Alessandro Cappelletti, playmaker della Tezenis Verona (serie A1) è stato convocato dal ct della Nazionale di pallacanestro Gianmarco Pozzecco per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali, il 23 febbraio contro l’Ucraina (a Livorno, ore 21) ed il 26 contro la Spagna (a Caceres, alle 18) (entrambe in diretta su RaiSport).

Spoleto torna dunque ad avere un Nazionale di pallacanestro 32 anni dopo l’ultima presenza in Azzurro del mitico Roberto Brunamonti, che peraltro della Nazionale italiana è attualmente il team director.

La maglia azzurra l’aveva già vestita con le nazionali giovanili, ma questa ha ovviamente un peso maggiore. Tra i migliori assistman della massima serie (5,2 di media a partita), cresciuto nella Giromondo Spoleto, è uscito alla grande da una serie di infortuni.

Alla sua seconda stagione in A1, dopo aver vinto quattro anni fa la Champions League con la Virtus Bologna si è guadagnato la convocazione a suon di ottime prestazioni con la maglia Tezenis Verona. L’Italia è già sicura del primo posto ma vuole chiudere in bellezza. Per Cappelletti sarà il coronamento di un sogno.