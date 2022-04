Basket, Lorela Cubaj nella storia: è la prima umbra a giocare nella NBA

TERNI – Lorela Cubaj è nella storia del basket umbro: ha infatti superato il draft e giocherà nella NBA femminile (WNBA) con le New York Liberyy.

E’ la prima atleta della nostra regione a raggiungere il traguardo – in assoluto, anche considerando il maschile – la sesta donna italiana dopo Catarina Pollini (Houston Cornets nel 1997), Laura Macchi e Francesca Zara (Chicago Sky, 2006), Kathrin Ress (MInnesota Links) e Cecilia Zandalasini (Minnesota Links) 2007-2008.

La ventitreenne ternana, cresciuta nella Pink Basket e poi lanciata dalla Reyer Venezia prima di trasferirsi nel campionato del College (NCAA) alla Georgia Institute of Technology fa il grande salto. In un primo momento è stata scelta dalle Seattle Storm alla 18. chiamata assoluta, poi il passaggio, nell’ultimo trade, alla squadra di New York.