Baschi, verifiche sul cavalcavia autostradale: chiusa la SS 205 Amerina fino al bivio per Todi

BASCHI – La strada statale 205 “Amerina” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 45,800, tra Baschi Scalo e il bivio per Todi/E45 (innesto SS448), in corrispondenza del tratto che sovrappassa la sottostante autostrada A1. La chiusura è stata richiesta dalla società “Autostrade per l’Italia” al fine di eseguire interventi sul cavalcavia autostradale (foto di Orvietolife) in gestione alla stessa società. I controlli sono cominciati nella mattina di martedì ma il provvedimento è stato preso in serata, dopo un ulteriore sopralluogo a cui ha partecipato anche la Polizia Stradale di Orvieto.

La struttura necessita di ispezione e di verifica in alcuni punti e Autostrade per l’Italia ne ha quindi chiesto la chiusura alla viabilità ordinaria proprio per intervenire in questo senso. Come conferma il comandante della Stradale Spagnoli, però, “al momento la chiusura del cavalcavia non interessa il traffico sottostante della A1 Autostrada del Sole che quindi non subirà, sempre che non intercorrano ulteriori elementi avversi, nessun provvedimento”.

Bernardini. Il sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, ha spiegato che “fino al 4 maggio verranno effettuati lavori di somma urgenza per permettere la riapertura del ponte quanto meno intorno a quella data, dopo di che dovranno essere progettati i lavori per la messa in sicurezza e per adeguare la struttura alle norme di sicurezza vigenti. Non è escluso – ha commentato il sindaco – che si possa riaprire il ponte a senso unico alternato ma questo si saprà solo dopo la prima fase di verifica.”

Cambia la viabilità. Il traffico proveniente da Todi/E45/SS448 e diretto a Orvieto dovrà proseguire sulla SS205 “Amerina” in direzione Baschi/Amelia; superato l’abitato di Baschi dovrà svoltare sulle strade provinciali 10 e 11 in direzione Alviano/Attigliano fino alla località Stazione di Alviano, svoltare a destra sulla strada provinciale 19 in direzione Castiglione in Teverina, proseguire sulla viabilità provinciale (SP5, SP46, SP98) in direzione Orvieto/Baschi fino a reimmettersi sulla SS205 in località Baschi Scalo.

Viceversa, il traffico proveniente da Orvieto e diretto a Todi/E45/SS448 dovrà svoltare a destra sulla SP98 in direzione Castiglione in Teverina, proseguire sulla viabilità provinciale (SP46, SP5, SP19) in direzione Graffignano/Attigliano, svoltare a sinistra sulle strade provinciali SP 11e 10 in direzione Alviano e proseguire in direzione Orvieto fino a reimmettersi sulla SS205. Il traffico della SS205 proveniente da Amelia e diretto a Orvieto dovrà svoltare sulla SP30 in direzione Alviano; in località Stazione di Alviano svoltare a destra sulla strada provinciale 19 in direzione Castiglione in Teverina, proseguire sulla viabilità provinciale (SP5, SP46, SP98) in direzione Orvieto/Baschi fino a reimmettersi sulla SS205 in località Baschi Scalo. Viceversa, il traffico proveniente da Orvieto e diretto ad Amelia dovrà svoltare a destra sulla SP98 in direzione Castiglione in Teverina, proseguire sulla viabilità provinciale (SP46, SP5, SP19) in direzione Graffignano/Attigliano, svoltare a sinistra sulla SP11 in direzione Alviano superare l’abitato di Alviano fino a reimmettersi sulla SS205.