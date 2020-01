Dramma a Baschi, si spara col fucile da caccia: suicida a 26 anni

BASCHI – Tragedia a Baschi. Un ragazzo di 26 anni si è suicidato sparandosi con un fucile, che poi è stato verificato essere regolarmente detenuto da un familiare. Il fatto è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì. A dare l’allarme attorno alle 3 di venerdì i familiari che non lo hanno visto rientrare dopo che la sera prima era uscito dicendo di andare a comprare le sigarette. Alle 7 di mattina la tragica scoperta. Il corpo senza vita del ragazzo sarebbe stato individuato all’interno di un edificio in costruzione. Non sembrano esserci dubbi sulla dinamica, mentre i Carabinieri della compagnia di Orvieto stanno indagando sulle cause che hanno portato al gesto. La salma del giovane è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.